Schlossbergspiele in Mattsee mit Neuproduktion

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Hermia hegt eine verbotene Liebe zu Lysander. Helena liebt Demetrius. Der liebt Hermia. Als der Handlanger Puck des Elfenkönigs Oberon sein Spiel mit einem Liebeszauber treibt, endet alles im Chaos. Shakespeares Komödie (30.7 bis 21.8) zieht die Zuschauer der Schlossbergspiele in ihren Bann. Das liegt an der Spielfreude der Darsteller (besonders: Hans Peter Ampferer als Puck), an den knalligen Kostümen und nicht zuletzt am Spielort.