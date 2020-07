Spielzeugkameras wurden in Linz wieder abgenommen

„Polizei hat auch keine Wasserspritzpistolen“

Baier wolle nun in einem Gespräch mit der Linz AG klären, ob die Aufstellung von echten Kameras an dessen Müllplatz am Südbahnhofmarkt möglich und sinnvoll ist. Der peinliche Vorfall blieb auch dem politischen Mitbewerb nicht verborgen. So meinte FP-Sicherheitsreferent Michael Raml gestern nur kopfschüttelnd dazu: „Ich will tatsächlich funktionierende Videoüberwachung an problematischen Orten statt peinlicher Attrappen. Manche mögen auf Billig-Attrappen hereinfallen, zur Aufklärung tragen sie jedoch nichts bei. Das ist ein peinlicher Versuch, Überwachung und Sicherheit vorgaukeln zu wollen. Wir rüsten ja auch die Polizei nicht mit Wasserspritzpistolen aus.“