Austria setzt sich bei Trainersuche ein Ultimatum

Sportboss Peter Stöger führte in den letzten Tagen unzählige Gespräche mit potenziellen Ilzer-Nachfolgern. Ganz oben auf der Wunschliste der Veilchen-Fans steht dessen ehemaliger Co-Trainer bei der Austria, in Köln und in Dortmund Manfred Schmid, aber auch Amateure-Trainer Harald Suchard und Koller-Co Thomas Janeschitz sollen Thema in Wien-Favoriten sein, heißt es.