Neuer Job für Schmid! „Aber Österreich reizt mich“

„Es gab immer wieder Angebote“

Apropos Österreich! War denn nun was dran, an den vielen Gerüchten über eine Rückkehr von Manfred Schmid nach Österreich? „Naja, es stimmt schon, es hat immer wieder Angebote gegeben. Aber am Ende hat es dann eben doch nie ganz gepasst“, verrät der Wahl-Kölner. Die Austria und St. Pölten waren angeblich nahe dran. Lag es also letztlich am Geld? „Nein, sicher nicht. Denn ich verdiene gut in Köln und hab jetzt auch noch zwei Jahre Vertrag. Aber reizen würde mich ein Job in Österreich trotzdem. Es muss ja auch nicht immer der des Cheftrainers sein. Wichtig ist, dass der Verein Ziele hat und diese auch realistisch gesetzt sind. Dann würde es mir schon sehr viel Spaß machen, einen Verein über mehrere Jahre hinweg weiterzuentwickeln.“ Erfahrung hat „Schmidl“ ja mittlerweile reichlich - und das sogar in fast allen Jobs, die das Fußball-Geschäft so zu bieten hat.