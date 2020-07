Schlager der Vorbereitungsspiele: Salzburg - Ajax!

Salzburg - Ajax als Schlager

Dafür treibt sich mit Ajax Amsterdam ein ziemlicher Kapazunder im Salzburger Land um. Europa-League-Starter WAC (18. August/Saalfelden) und Serienmeister Salzburg (22. August/vor Zuschauern in Wals-Siezenheim) haben mit dem niederländischen Rekordmeister schon Treffen vereinbart. Die „Bullen“ testen zudem am 8. August in Zell am See gegen Nizza recht prominent. Abgeschlossen sind die Kaderplanungen der Bundesligateams zu diesem Zeitpunkt nicht. Das Transferfenster ist in Österreich noch bis 5. Oktober - also knapp 70 Tage lang - geöffnet.