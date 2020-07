Netrebko weist Vorwürfe als „verletzend“ zurück

Gemeinsam mit ihren Liebsten, Ehemann Yusif Eyvazov und ihrem Sohn Tiago, hatte die Sängerin im Juli Urlaub in der Türkei gemacht. Auf Instagram postete sie immer wieder Fotos ihrer Auszeit in Bodrum. Die letzten Fotos aus der Türkei postete sie am 13. Juli. Schon am 14. Juli zeigte sie sich auf Instagram zurück in der Heimat und posierte braun gebrannt mit ihrem Mann und Sohn vor dem Stephansdom.