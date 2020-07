Lebensgefahr durch Insekten

Sommerzeit ist Ausflugszeit. Doch auch wenn man sich nur daheim in der Natur aufhält, gilt es, einige Dinge zu beachten. Denn es summt, brummt und kriecht in den Wäldern und Wiesen. Bienen und Wespen können dem Menschen dabei nicht nur lästig, sondern auch gefährlich werden. „Insektenstiche sind meist harmlos und verursachen juckende Rötungen und Schwellungen. Das heilt oft von alleine. Steckt der Stachel im Fleisch, ziehen man ihn vorsichtig mit der Pinzette heraus. Kühle Umschläge helfen, dass die Schwellung schneller abklingt“, weiß Dr. Wolfgang Schreiber vom Roten Kreuz. Problematisch können derartige Stiche allerdings dann werden, wenn sie sich im Mund- oder Halsbereich ereignen: „Damit die Atemwege so wenig wie möglich anschwellen, Eis lutschen und von außen mit kalten Kompressen kühlen. Betroffene sollten aufrecht sitzen und ruhig bleiben. Bei jeder Form von Atembeschwerden muss man sofort den Notruf wählen.“