Banküberfall in Graz: Sieben Komplizen verurteilt

Sieben junge Männer und Frauen sind am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen schweren Raubes vor einem Schöffensenat gestanden. Es ging in erster Linie um einen Banküberfall im März 2019 in Graz. Der Haupttäter, der in das Kreditinstitut gegangen sein soll, ist derzeit nicht auffindbar. Verhandelt wurde daher nur gegen die Beitragstäter. Alle wurden verurteilt, die Strafen betragen zwei bis 31 Monate Haft, teilweise bedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.