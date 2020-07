Hartberg: Neuer Verteidiger bereits im Anflug?

Hartbergs „Europacup-Helden“ sind im wohlverdienten Urlaub, so auch Erfolgstrainer Markus Schopp. Hinter den Kulissen soll allerdings emsig am Kader für die dritte Amtszeit des Grazers beim Sensationsteam der Bundesliga gebastelt werden. So sollen die Hartberger die Angel nach einem neuen Verteidiger ausgeworfen haben.