Ex-Kapitän will Mattersburg jetzt das Leben retten

Am Sonntag hatte nach Pucher auch Vereins-Vizepräsident Richard Woschitz sein Amt zurückgelegt. Er habe keine validen Informationen über den Zustand des Vereins, merkte sein Anwalt an. Der Präsident des Burgenländischen Fußballverbands, Gerhart Milletich, schätzte die Lage für den SV Mattersburg als bedrohlich ein. Es sei „unrealistisch“, dass der SVM auch künftig in der Bundesliga zu sehen sein wird, sagte Milletich am Montag zur APA. „Das entspricht meiner Einschätzung. Weil niemand da ist, der handlungsfähig ist.“ Einer der wohl letzten Strohhalme dürfte Malic heißen.