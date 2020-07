Drogen im Wert von 1 Million Euro in Lkw versteckt

Weitere Drogenbande aufgeflogen

Auch im Bezirk Kitzbühel wurden diverse Suchtmittel mit einem Straßenverkaufswert von 135.000 Euro sichergestellt. Die Polizei ermittelte bereits seit 2019 gegen einen 42-Jährigen, der in Verdacht stand, „Kokain in sehr hoher Qualität“ in Umlauf zu bringen. Auch ein Deutscher (52) geriet ins Visier der Ermittler. Bei der Festnahme des 52-Jährigen am 19. Juni, der gerade aus den Niederlanden zurückgekehrt war, wurde ein Kilogramm Kokain im Wert von etwa 100.000 Euro entdeckt.