Leitspital: Nun werden andere Optionen geprüft

Mit dem morgigen Dienstag beginnen die Bohrungen und Schürfungen auf einem Grundstück im Ortsteil Niederhofen (Stainach). Damit soll für eine Naturverträglichkeitsprüfung nachgewiesen werden, „dass es keine alternativen Grundstücke zur Errichtung eines Leitspitals gibt“, heißt es in der Aussendung. Sobald es Ergebnisse gibt, wird ein Expertengremium noch einmal beraten und die Meinung dann an die Landesregierung weitergeben. Ältere Gutachten haben ergeben, dass das angedachte Grundstück an der B 320 südlich des Bahnhofs mit Pfählern bebaubar ist.