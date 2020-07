Zerstückelter US-Millionär: Assistent (21) in Haft

Der Autopsiebericht des Unternehmers enthüllt, welche grauenhaften Szenen sich in dem Luxus-Appartement in New York abgespielt haben muss. Als Saleh aus dem Aufzug stieg, der direkt in seine Wohnung führte, wurde er von seinem späteren Killer angegriffen. Erst ging der Täter mit einem Elektroschockgerät auf ihn los, dann stach er mehrmals auf sein außer Gefecht gesetztes Opfer ein. Danach begann der Mörder, den leblosen Körper mit chirurgischer Präzision zu zerteilen.