Microsoft stellt Produktion von zwei Xboxen ein

Microsoft hatte die Xbox One X im November 2017 auf den Markt gebracht. Mit ihrer leistungsstärkeren Hardware richtete sie sich an all jene, die Spiele in echter 4K-Auflösung genießen wollen. Im April des Vorjahres folgte dann die Xbox One S All-Digital Edition ohne physisches Laufwerk, bei der Inhalte nur digital über den Microsoft-Store heruntergeladen werden können.