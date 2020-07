Im Unterhaus richtet sich der Blick nach vorne

Siegendorf im ÖFB-Cup

Unterdessen steht das Teilnehmerfeld für den ÖFB-Cup fest. Nachdem Liefering und die Juniors OÖ nicht teilnehmen, bekommt das Burgenland einen vierten Startplatz. „Der geht jetzt an Siegendorf“, so BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt zur „Krone“. Einem Cup-Auftritt der Kühbauer-Elf samt Neuzugang Christopher Drazan steht also nichts mehr im Wege, die weiteren rot-goldenen Teilnehmer sind Neusiedl, Draßburg und Deutschkreutz. Der Blick im Fußball-Unterhaus geht nach vorne.