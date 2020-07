Verwahrloste Hunde irrten auf der Fahrbahn umher

Drei stark verwahrloste Golden Retriever, die auf der Weilhartstraße (L 501) bei Ostermiething in Oberösterreich umherirrten, lösten am Dienstag einen Polizeieinsatz aus. Die Tiere wurden eingefangen, ihre Besitzer befanden sich offenbar in Italien auf Urlaub. Die Hunde wurden im Auftrag der BH Braunau zur Pfotenhilfe nach Lochen gebracht, wo sie nun aufgepäppelt werden.