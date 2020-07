Schul- und Kindergartenkinder im Herbst testen

Weder Bund noch Länder hätten einen Plan, „wie man mit dem Virus in Schulen umgeht“, beklagte NEOS-Klubchef Christoph Wiederkehr. In Oberösterreich seien etwa nach dem jüngsten Aufflammen der Infektionen als erste Reaktion die Bildungsstätten geschlossen worden: „Das Cluster war aber gar nicht dort, sondern in Schlachthöfen.“