Leclerc nach Ferrari-Fiasko: „War ein A....loch!“

Der Monegasse übertrieb es in Runde eins beim Anbremsen in Kurve drei und rutschte in bzw. auf das Auto seines Teamkollegen. Dabei wurden beide Autos beschädigt. Mit seinem Fahrfehler besiegelte er auch das frühe Doppel-Aus für Ferrari. „Ich war so motiviert, vielleicht war es ein bisschen zu viel“, so Leclerc.