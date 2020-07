Mit Gehstock von Dame (96) auf Auto eingeschlagen

Es waren bange Minuten für eine Pensionistin (96) und ihren Nachbarn Günther B. am Mittwochnachmittag in Salzburg-Maxglan. Um 15 Uhr fuhr Herr B. seine Nachbarin zum Einkaufen. „Ein Radfahrer ist vor uns gefahren, immer links, rechts, links, rechts.“ Dann hat ihn Herr B. angehupt - was den Radfahrer offensichtlich äußerst missfiel ...