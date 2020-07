0:6-1:6-Abfuhr für Novak! Bautista-Agut weiter

„Es waren am Anfang einfach zu viele Fehler von mir, und dann ist er immer besser reingekommen“, analysierte Novak auf ServusTV. „Ich wollte aggressiv spielen, aber bei mir hat nicht viel zusammengepasst. Er war in allen Belangen besser.“ In der Satzpause war Österreichs Nummer zwei nicht bereit, ein mögliches Coaching von Julian Knowle zu konsumieren. „Dennis hat es nicht geschafft, Bautistas Rhythmus zu brechen. Es ist zu wenig Variation passiert“, wusste der Vorarlberger.