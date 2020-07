Paukenschlag! Tour-Legende Froome verlässt Ineos

Chris Froome wechselt zur gleichen Mannschaft, die den Vertrag des Österreichers Thomas Brändle gerade in diesen Tagen um zwei Jahre verlängerte. Sie werden also Klubkollegen bei Israel Start-Up Nation. Der Klub der israelischen Radakademie investierte heuer große Summen in Neuverpflichtungen, wie zum Beispiel Dan Martin (IRE) und Alex Dowsett (GBR). Auch der Deutsche Andre Greipel ist hier beschäftigt.