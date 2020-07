Klingender Urlaub vom Alltag

Festival Ja, es gibt sie auch heuer noch. Festivals, die mit erstklassiger Musik und guter Stimmung die Sorgen des Alltags zumindest einen lang Abend vergessen machen. Ein solches geht im weitläufigen Geländes rund um das Schloss Pöggstall im Bezirk Melk über die Bühne. Am Samstag laden hier etwa Adren Eröd, Biliana Tzinlikove und Tommaso Huber am Samstag zum Konzert in den Arkadenhof. Am 23. August spielt dann das Hugo Wolf Quartett auf und bietet mit Unterstützung von Haydn, Webern und Beethoven feine Kammermusik im Kerzenschein.