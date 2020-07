In diesen Socken schwitzen Sie weniger

Aber nicht nur in der Mode, auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Kosmetik, macht Bambus vielen herkömmlichen Materialien Konkurrenz. Das liegt vor allem daran, dass Bambus enorm schnell nachwächst und somit entsprechend nachhaltig ist. Warum also nicht mal Socken aus Bambus ausprobieren? Hier unsere Empfehlungen: