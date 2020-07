Thandie Newton: „Hatte Angst vor Tom Cruise“

Im Gespräch mit dem Magazin „Vulture“ gestand Thandie Newton nun, sich nur ungern an die Zeit mit Tom Cruise zu erinnern. „Ich hatte so viel Angst vor Tom. Er war ein sehr dominantes Individuum. Er versucht unglaublich hart, ein netter Mensch zu sein.“ Cruise stehe aber unglaublich unter Druck, so die Schauspielerin, die in dem Streifen als Nyah Hall zu sehen war, weiter: „Er übernimmt viel. Und ich denke, er hat das Gefühl, dass nur er alles so gut wie möglich machen kann.“