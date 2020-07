Dieses Türkei-Ass traf in letzten vier Jahrzehnten

Fenerbahce rettete in der türkischen Süperlig im Spiel gegen Genclerbirligi in der 81. Minute noch einen Punkt. Verantwortlich für den Ausgleich zeigte sich Routinier Emre Belözoglu. Der Mittelfeldspieler traf aus mehr als 18 Metern mit dem linken Außenrist ins linke Kreuzeck. Es war in mehrfacher Hinsicht ein historisches Tor.