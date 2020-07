Zwei junge Verletzte bei Brand am Pöstlingberg

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 7. Juli 2020 gegen 19.50 Uhr in der Hagenstraße zu einem Wohnhausbrand. Dabei wurden eine 26-Jährige und ein 24-Jähriger unbestimmten Grades verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz bzw. in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert.