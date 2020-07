Trend zum Kuh-Erschrecken: „Das sind Wahnsinnige“

Da lassen Wanderer ihre Hunde kreuz und quer über Kuhweiden rennen, Bauern müssen ständig Angst haben vor Klagen, Mountainbiker fordern ihre „Rechte“ ein. Mutet man unseren Landwirten heutzutage schon zu viel zu?

Wir Bauern sind glücklich, wenn die Menschen sich an unserer Natur erfreuen, an unseren Tieren. Aber nur, wenn sie den nötigen Respekt mitbringen. Auch davor, dass sie sich hier auf dem Grund anderer befinden. Kein Gartenbesitzer würde sich das gefallen lassen, was von Land- oder auch Forstwirten selbstverständlich eingefordert wird.