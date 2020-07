„Sonst sind wir im Clinch mit der Bundesregierung“

Dichtes Programm und gute Stimmung - die letzte Landtagssitzung vor der Sommerpause bot so manches rhetorisches Schmankerl. Auch inhaltlich ließ man sich nicht lumpen: So war nicht nur das omnipräsente Corona-Thema mehrmals am Tableau - auf Initiative der Grünen wurde auch eine weiß-grüne Mountainbike-Strategie auf den Weg gebracht. Bei der Dringlichen Anfrage zum Thema Bundesheer betonte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: Sollten die versprochenen neuen Hubschrauber für Aigen nicht kommen, sei man „im Clinch“ mit der Bundesregierung.