Wien: Auch Kontaktpersonen ohne Symptome getestet

Häufigste Ansteckungen in Familie und Betrieb

Einen statistischen Überblick gibt es auch, was die Cluster in Wien anbelangt. Die Ansteckungen erfolgen nach wie vor am häufigsten über die Familie oder im Betrieb, wobei es von Mai auf Juni eine Verschiebung gab. Im Mai infizierten sich noch ähnlich viele in der Familie (30,9 Prozent) und bei der Arbeit (30,3 Prozent). Im Juni stieg die Zahl der Ansteckungen innerhalb der Familie (38,5 Prozent), jene in Betrieben sank (19,6 Prozent).