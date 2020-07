Perfekt: ServusTV und ORF teilen sich F1-Rechte!

„Der ORF hat, etwa bei Fußballrechten, bereits in der Vergangenheit mit heimischen Privatsendern kooperiert. Die nun vorliegende Vereinbarung mit geteilten Übertragungsrechten ist zwar ein Novum, aber diese Kooperation garantiert, dass auch die Formel 1 in den kommenden Jahren ein integraler Bestandteil des ORF-Programmangebots bleibt“, erklärte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Gleichzeitig würden so die „ökonomischen Vorgaben“ eingehalten, ergänzte er.