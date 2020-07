Ferrari räumt Fehler ein: Jetzt kommt das Upgrade!

Wie Ferrari am Montagabend mitteilte, will der Formel-1-Rennstall nach dem schwierigen Saisonstart in der Formel 1 ein Upgrade-Paket schneller als ursprünglich geplant einsetzen. Es soll bereits am kommenden Wochenende beim zweiten Rennen in Österreich zum Einsatz kommen und nicht erst beim Rennen am 19. Juli in Ungarn.