Italien: Spitalspflicht für Covid-Kranke möglich

Fieber, Husten, Appetitlosigkeit - und eine Geburtstagsparty sowie eine Beerdigung. Ein Unternehmer, der aus Bosnien das Coronavirus in die italienische Stadt Vicenza mitgebracht hatte, bringt die (Urlaubs-)Region Venetien in Bedrängnis. Der Mann hat trotz Symptomen gearbeitet und Veranstaltungen besucht und erst Tage später ein Spital aufgesucht. Da war es allerdings zu spät für 89 Personen, die in Quarantäne mussten. Venetien hat nun die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, unter anderem ist eine Spitalspflicht für Covid-Patienten möglich, betonte Luca Zaia, Präsident Veneziens, am Dienstag in einer Pressekonferenz.