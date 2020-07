„Rennen ruiniert!“ Marko knöpft sich Hamilton vor

„Elektronik. Das Detail wissen wir noch nicht“, grenzte Marko nachher im ORF-Interview das Problem ein. „Vom Speed her hat es super gepasst. Wir sind mit den Medium-Reifen eigentlich besser zurecht gekommen, als wir dachten.“ Verstappen selbst hatte „keine Ahnung, was da passiert ist“. Er habe auf einmal keinen Vortrieb gehabt, die Räder hätten blockiert. „Ich denke, es wäre ein sicheres Podest und Platz drei ein guter Start in die Saison gewesen, aber was kannst du tun? Das ist Rennsport, und so ist es“, sagte Verstappen. „Man kann das Resultat jetzt nicht ändern. Es ist schade für alle, die so hart gearbeitet haben, dass wir an diesem Wochenende hierher zurückkehren konnten.“