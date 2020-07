Ferienlager in OÖ zwischen Absage und Ansturm

So sieht‘s aus bei den Vereinen

Bei den Pfadfindern ist das große Lager abgesagt, „die 36 Ortsgruppen bemühen sich aber um Tagesprogramme. Wir wollen für die Kinder da sein, tragen große Verantwortung“, sagt Landesleiter Christian Wirth. Bei den SP-nahen Kinderfreunden werden – sollten die Vorgaben so bleiben – Feriencamps mit Übernachtungen durchgeführt, natürlich nur in Kleingruppen, mit Präventionskonzept und Abstandsregel. Beim VP-nahen Familienbund gibt’s in Wels, Enns und am Mondsee Camps und Workshops, allerdings ohne Übernachtungsmöglichkeiten.