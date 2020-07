Formel 3: Dunner vor Schumacher - Piastri siegt

Der Australier Oscar Piastri hat beim Saisonauftakt der Formel 3 in Spielberg das erste Rennen am Samstag gewonnen. Der Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) kam als 24. noch vor David Schumacher sowie Sophia Flörsch ins Ziel. Dunner besuchte am Rande des Motorsport-Geschehens in Spielberg am Freitag den „Krone“-Newsroom, zu sehen oben im Video!