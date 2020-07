Hammer! Verärgerter Vettel packt über Ferrari aus

Sebastian Vettel hat vor dem Auftakt der Formel-1-WM in Österreich seinem Ärger über die Art der Ausmusterung bei Ferrari Luft gemacht! Die Entscheidung, den am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, sei für ihn „überraschend gekommen“, sagte der Deutsche am Donnerstag in Spielberg. „Wir hatten nie eine Diskussion. Es lag nie ein Angebot auf dem Tisch.“