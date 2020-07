Läuft da was mit Pfeifenberger?

„Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich.“ Die Textzeile aus dem Song von Max Raabe schwirrt wahrscheinlich etlichen arbeitslosen Trainern im Oberstübchen herum. Heimo Pfeifenberger gehört laut Krone-Infos nicht dazu. Er soll bereits einen Anruf erhalten - von Andreas Schicker, seines Zeichens Sportchef bei Sturm. „Ach so, interessant“, sagt Schicker, „aber ich möchte das nicht kommentieren.“

Der 53-jährige Salzburger, einst Trainer bei Grödig, Wr. Neustadt und WAC, ist nach seinem Kurzgastspiel in Litauen jedenfalls retour in der Heimat, heuerte erst Ende Mai bei Regionalliga-Klub Grödig an.

27. Juli ist Start

Ob es bei Pfeifenberger bei einem flüchtigen Flirt bleibt oder doch mehr daraus wird, wird sich weisen. Die Schicker-Liste umfasste ursprünglich mehrere Namen. Die ist inzwischen zwar geschrumpft. Aber: „Es kommen auch wieder spannende Kandidaten rein“, erzählt der schwarze Sportchef, der alsbald mit den ersten Gesprächen beginnen wird.

Spätestens am 27. Juli, wenn Sturm wieder mit dem Training startet, soll der Chefcoach feststehen. „Je früher, desto besser natürlich, es gibt ja die Vorbereitung zu planen und Personalentscheidungen zu treffen." Schließlich sollte der Neue den Kader nach seinen Wünschen zusammenstellen.