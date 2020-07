Südpol erwärmt sich schneller als Rest der Welt

Ein Team um Kyle Clem analysierte für die Untersuchung Messwerte von Wetterstationen am Südpol sowie Klimamodelle, um die Erwärmung im Zentrum der Antarktis zu untersuchen. Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass sich der Südpol zwischen 1989 und 2018 in knapp 30 Jahren um etwa 1,8 Grad Celsius, was einem Schnitt von 0,6 Grad pro Jahrzehnt entspricht, erwärmt hatte - das Dreifache des globalen Durchschnitts!