Schönbrunner Baby-Luchs empfängt ab jetzt Besucher

In den heimischen Wäldern ist der eurasische Luchs gefährdet. Im Wiener Tiergarten Schönbrunn haben die Luchse jedoch Nachwuchs bekommen. Am 27. Mai kam ein Jungtier zur Welt, das ab sofort auch Besucher empfängt. „Die Mutter hat ihren Nachwuchs in der ersten Zeit gut geschützt in einer Hütte großgezogen“, sagte Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck.