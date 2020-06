Glück gehabt! Dovizioso wird für WM-Spätstart fit

Die Motorrad-WM beginnt in drei Wochen am 19. Juli in Jerez in Spanien. „Ich habe nicht viele Schmerzen und das macht mich sehr optimistisch“, verkündete der 34-jährige Dovizioso. Er glaubt, bis zum wegen der Corona-Pandemie in den Juli verschobenen WM-Start wieder in bester Verfassung zu sein. In Jerez werden am 19. und 26. Juli zwei Rennen ausgetragen. Am 16. und 23. August ist Spielberg Gastgeber eines Doppel-WM-Events.