Marsch: „Wollen das nächste Ajax Amsterdam werden“

Am 22./23. und 29./30. September warten die Play-offs um die Teilnahme an der Champions League, bei der man wie im Vorjahr dabei sein will. 2019 standen die Salzburger als Meister fix in der Gruppenphase, diesmal muss man wieder eine K.o.-Runde überstehen. Beim bisher vergeblichen Versuch, über die Qualifikationsphase in die „Königsklasse“ einzuziehen, gab es für die Mozartstädter in der Vergangenheit teilweise traumatische Erfahrungen.