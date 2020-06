Roboterarm überreicht Maturanten Zeugnisse

Nicht ein Mensch, sondern ein Roboter hat an der steirischen HTL in Kaindorf an der Sulm am Donnerstag die Maturazeugnisse überreicht. Das hat sich die Schule wegen der Corona-Abstandsregel einfallen lassen. Direktor Günter Schweiger: „Damit der Roboterarm nicht wie in einer Fabrik ausschaut, haben wir ihn etwas festlich hergerichtet.“