Ein „feuriges“ Dirndl als Bekenntnis zur Heimat

Wunderschön ist es, aus edlem Seidenbrokat, Wollsatin und Seide in der Festtagsausführung, aus Leinen und Baumwolle als Alltagstracht. Der Leib ist in Grün gehalten, der Kittel in rot und die Schürze in schwarz. Freilich darf auch die Flamme nicht fehlen, die züngelnd über den Rücken lodert! „Das Dirndl ist ein wichtiger Beitrag zur historischen Entwicklung, ein klares Bekenntnis zu unserer Heimat und zur Identität unseres Feuerwehrwesens“, freut sich Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. Er dankt allen, die daran mitgewirkt haben.