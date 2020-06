Neue Mittelschule: Das ändert sich ab Herbst

Unterschiede zwischen Niveaus bei Wechsel in höhere Schulen

Mit den beiden Standards sind auch unterschiedliche Berechtigungen beim Wechsel an eine höhere Schule verbunden: Nach der Mittelschule kann ohne Aufnahmeprüfung in eine AHS oder BHS gewechselt werden, wenn man die vierte Klasse erfolgreich abschließt sowie in Deutsch, Mathematik und Fremdsprache entweder im „Standard AHS“ benotet wurde oder im „Standard“ mindestens einen Zweier im Zeugnis stehen hat. Ein Wechsel in eine mittlere Schule (beispielsweise Fachschule, Handelsschule) ist auch dann ohne Aufnahmeprüfung möglich, wenn in Deutsch, Mathematik und Fremdsprache im „Standard“ nur ein Dreier erreicht wurde.