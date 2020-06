Streit um Mohren-Logo: Brauerei legt Account still

„Verharmlosung von Rassismus“

Noreen Mughal von „Black Lives Matter“ in Vorarlberg ortet in diesen Aussagen eine „Verharmlosung von Rassismus“. Wie viel sei Tradition wert, wenn sich andere dadurch beleidigt fühlten, richtet sie sich fragend an die Brauerei. „Es geht nicht um die Vergangenheit, die können wir nicht mehr beeinflussen. Wir als Vorarlberger müssen in die Zukunft schauen und uns der Zeit anpassen. Das ist auch die Verantwortung der Mohrenbrauerei. Wir sind stolz auf das Bier aus Vorarlberg. Und wieso kann das Bild aus Vorarlberg nicht etwas Positives sein?“, fragt die Tochter einer indischen Mutter und eines pakistanischen Vaters.