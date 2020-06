Heuer schon der 3. Banküberfall in Oberösterreich

Ganz schwarz maskiert - also völlig unkenntlich - waren die beiden Männer, die am Montag gegen 12 Uhr Mittag eine Angestellte der Sparkasse in Wartberg ob der Aist in Angst und Schrecken versetzten. Einer der Täter bedrohte die Frau mit einer Pistole, der zweite hielt einen schwarzen Müllsack auf, forderte die verängstigte Frau auf, Bargeld in den Müllsack zu geben.