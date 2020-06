Betrüger wollte Geld für Immobilienkauf

Der Betrüger hatte es in den vergangenen Tagen gleich zweimal mit derselben Masche versucht. Er kontaktiere zwei ältere Damen, die beide Verwandte in Deutschland haben. In bestem Hochdeutsch erzählte er seine Geschichte, von einem geplanten Immobilienkauf und ersuchte um finanzielle Unterstützung. Während ein Opfer sofort hellhörig wurde und das Gespräch beendete, brachte der Unbekannte eine Rentnerin dazu, zur Bank zu gehen. Doch als die betagte Burgenländerin eine größere Summe Geld beheben wollte, wurde die Angestellte skeptisch und schaltete die Polizei ein.