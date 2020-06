Rennradfahrer bei Unfällen in Tirol verletzt

Drei Rennradfahrer (35, 42, 44) waren am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der B182 im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner Richtung Brennerpass unterwegs. Plötzlich berührten sich beim Windschattenfahren die Reifen der beiden vorderen Radfahrer. „Der 42-jährige Deutsche, der in der Mitte fuhr, kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu“, heißt es seitens der Polizei. Der 44-jährige Österreicher, der als Letzter in der Reihe unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, fuhr über das auf der Fahrbahn liegende Rad und krachte mit dem Kopf auf die Straße. Der gestürzte Radfahrer wurde vom voranfahrenden Kollegen - zufällig ein Mediziner - und einem Motorradlenker erstversorgt. „Er war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen im Halswirbelbereich“, so die Exekutive. Der Mann wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.