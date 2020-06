Sturm: Erfolgsduo will den Weg fertig gehen

Corona hatte der bärenstarken Saison der Sturm Amateure einen Strich durch die Rechnung gemacht: Auf Platz eins in der Regionalliga Mitte liegend und am besten Weg in Richtung zweiter Fußball-Bundesliga wurde der Aufstieg der Truppe von Coach Thomas Hösele und „Co“ David Tauschmann durch das Virus gestoppt. Vorerst: Denn das Duo verlängerte um ein Jahr und will den Weg erfolgreich zu Ende führen.