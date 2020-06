Suche nach einer neuen Stadt-Strategie für Linz

Hohe Kaufkraft

Hoch ist laut den ersten Ergebnissen auch die Kaufkraft in der Innenstadt (141 Millionen €), allerdings ist der Anteil des Tourismus am Kaufkraftvolumen mit 8 Prozent überschaubar – da gäbe es sicher Potenzial. Und wie schaut’s mit den Geschäftsmieten aus? In der sogenannten A-Lage (siehe Grafik links unten) stiegen die Mieten je nach Geschäftsfläche in den vergangenen zehn Jahren um 15% bis 20%, in B-Lagen hingegen wurden sie teilweise um bis zu 8% günstiger. Zum Vergleich: Für A-Lagen stiegen die Mieten im gleichen Zeitraum in Graz um bis zu 24,7%, in B-Lagen um bis zu 29,9%. An den Mieten allein kann’s also nicht liegen, dass die Linzer Innenstadt scheinbar an Faszination verliert